Son Dakika Haberi: Ayasofya Camii'nde tarihi anlar... İlk Cuma namazı öncesi Ayasofya Camii'de akustik denemesi | Video
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Son dakika: 86 yıl sonra yeniden Cuma namazı kılınacak olan Ayasofya Camii'nde akustik denemesi yapıldı. Ayasofya Camii müezzin mahfili ve minberinde yapılan akustik denmeleri dinleryenleri hayran bıraktı.