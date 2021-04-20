SON DAKİKA HABERİ: Bakan Koca, en çok Kovid-19 vakası görülen 5 ildeki yoğun bakım doluluk oranlarını paylaştı | Video
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yoğun bakım yataklarında doluluk oranının yüzde 71,4, Çanakkale'de 67,1, Tekirdağ'da 73,5, Kırklareli'nde 69, Yalova'da 55,4 olduğunu bildirdi.