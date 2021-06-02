Son dakika haberi: Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı | Video
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Son dakika: Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler, vaka sayıları ve aşı uygulamalarının görüşüleceği Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgınla mücadeledeki son durumu ve toplantıda görüşülen konuları aktarmak için açıklama yaptı. Bakan Koca, "Maskelerin yüzümüzü terleteceği son yaz bu yaz olacak. Bunu hayata geçirmek için sizden tek bir talebim var. Aşı sırası gelen vatadandaşlarımız aşılarını olsunlar" dedi.