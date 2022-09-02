Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! HDP'li Semra Güzel yakalandı | Video
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Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak operasyonla ayarladığı göçmen kaçakçısı ve PKK üyesiyle yurtdışına kaçmaya çalışan HDP milletvekili Semra Güzel İstanbul'da yakalandı. Dokunulmazlığı kaldırılan ve sahte kimlikle yakalanan Güzel, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranıyordu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güzel’in yakalanmasını “Kılıçdaroğlu’na üzücü haber” diye duyurdu. Öte yandan; HDP'li Semra Güzel'in yakalandıktan sonraki ilk fotoğrafı da ortaya çıktı. HDP'li Güzel'in yakalanmamak için kılık değiştirmeye çalıştığı gözlendi.