Video Haber SON DAKİKA HABERİ: Kayseri'de feci kaza! Otomobil demir yüklü kamyona böyle saplandı! 2 kişi hayatını kaybetti | Video

SON DAKİKA HABERİ: Kayseri'de feci kaza! Otomobil demir yüklü kamyona böyle saplandı! 2 kişi hayatını kaybetti | Video

SON DAKİKA HABERİ: Kayseri'de feci kaza! Otomobil demir yüklü kamyona böyle saplandı! 2 kişi hayatını kaybetti | Video
07.04.2021 | 19:47

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SON DAKİKA HABERİ: Kayseri'de feci kaza! Otomobil demir yüklü kamyona böyle saplandı! 2 kişi hayatını kaybetti | Video 01:57
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Kayseri'de hafif ticari araç, demir yüklü kamyonete arkadan çarptı. Kazada kamyon kasasında yüklü demirlerin içine girdiği hafif ticari aracın sürücüsü Ümit Koçer (30) ile yanında bulunan bir kişi hayatını kaybetti.

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