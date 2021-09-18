Son dakika haberi... Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da beklenen yağış başladı | Video

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamada Trakya ve İstanbul için kritik uyarılar geldi. Meteoroloji, akşam satlerine dikkat çekerek Edirne çevrelerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların zamanla Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinde etkili olacağı ifade edilmişti. İstanbul'da beklenen yağış başladı.