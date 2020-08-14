Son Dakika Haberi: ÖSYM'den HES kodu kararı! Sınav girerken HES kodu zorunlu mu? | Video
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda sizlerden HES Kodu bilgisi istenecektir" dedi. Başkan Aygün, HES kodunun nasıl alınacağına ilişkin görsel de paylaştı.