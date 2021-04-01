SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı 31 Mart Covid-19 verilerini açıkladı! | Video
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Son dakika haberi: Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken, mutasyon oranının artması da, virüsün yayılma süresini artırdı. Türkiye'de de açıklanan risk haritasına göre, 58 ilimiz çok yüksek seviyede. Alınan yeni tedbirlerle, virüsün önüne geçmeye çalışılırken, Sağlık Bakanlığı da 31 Mart koronavirüs verilerini son dakika olarak açıkladı. İşte Koronavirüs tablosunda son durum.