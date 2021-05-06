Son dakika haberi: Tam kapanma uzatılacak mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan tam kapanma açıklaması! | Video

Son dakika haberi: Türkiye, 29 Nisan'da koronavirüs ile mücadelede yeni bir safhaya geçerek tam kapanma kararını uygulamaya koydu. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası ulusa seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tam kapanmanın 17 Mayıs tarihine kadar süreceğini duyurdu. Son günlerde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın da tam kapanmaya ekleneceği ve tarihin uzayacağı iddiaları sıkça dillendirilmeye başlandı. İddialara Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yanıt verdi. Peki tam kapanma uzayacak mı? 19 Mayıs'ta tam kapanma olacak mı? İşte son dakika açıklamasının detayları...