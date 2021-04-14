Son dakika haberi: Ünlü fenomen Selçuk Büyük sordu, Nihat Hatipoğlu cevapladı! Kripto parayla hacca gidilir mi? | Video

ATV ekranlarında her Ramazan ayında yayınlanan Nihat Hatipoğlu'nun programına sosyal medya fenomeni Selçuk Büyük, sorduğu kripto para soruyla damga vurdu. Büyük, Hatipoğlu'na "Kripto parayla hacca gidebilir miyim?" sorusunu sordu. Hatipoğlu, "Uzak durulması konusunda tavsiye ediyorum. Çünkü olmayan bir para var ortada. Ama haramdır da demiyorum" yanıtını verdi.