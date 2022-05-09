Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:07
Son dakika | Haiti'deki çete savaşlarında 8 Türk kaçırıldı | Video 09.05.2022 | 19:06
00:49
MSB’den ‘Mehmetçik Pençe-Kilit Operasyonuna devam ediyor’ paylaşımı | Video 09.05.2022 | 16:44
03:03
Haşmet Babaoğlu | "Esas dünya" 09.05.2022 | 16:08
03:10
Engin Ardıç | Osmanlı'da Tansu mes'elesi 09.05.2022 | 16:05
02:14
Can Ataklı'dan İmamoğlu yorumu "Balon patladı" | Video 09.05.2022 | 15:42
02:09
Mehmet Barlas | Rus oligarklar için son sığınak Dubai 09.05.2022 | 15:17
00:32
Son Dakika: Terör örgütü PKK'ya ağır darbe: Ağrı Grubu yok edildi! | Video 09.05.2022 | 15:06
03:09
Hilal Kaplan | Bir çuval PR'ı berbat etmek 09.05.2022 | 14:53
28:40
00:56
Gündüz içilen nargilenin közü barakayı küle çevirdi | Video 09.05.2022 | 01:07
02:08
İsviçre'de PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına saldırdı | Video 08.05.2022 | 23:18
03:07
Elektrik direğine çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü | Video 08.05.2022 | 22:28
01:30
TÜGVA’ya bombalı saldırı düzenleyen terörist tutuklandı | Video 08.05.2022 | 20:19
00:58
TÜGVA saldırganı tutuklandı | Video 08.05.2022 | 18:03
01:41
01:06
Başkan Erdoğan’dan Anneler Günü paylaşımı | Video 08.05.2022 | 17:12
00:52
Başkan Erdoğan hudut kartallarına seslendi | Video 08.05.2022 | 15:53
05:14
03:56
Hasan Basri Yalçın | Uluslararası düzen tartışmaları 07.05.2022 | 16:41
04:04
Mahmut Övür | 'İngilizler Özdağ'ı sever' 07.05.2022 | 16:36
Son dakika haberi: Şiddetli çete çatışmalarının yaşandığı Haiti'de bir gelişme yaşandı. Reuters'tan alınan bilgilere göre çeteler tarafından kaçırılanlar arasında 8 Türk bulunuyor.