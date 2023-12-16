SON DAKİKA | İlim Yayma Ödülleri Töreni! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da "İlim Yayma Ödülleri Takdim Töreni"nde açıklamalarda bulundu. Katil İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Zalim İsrail yönetiminin sürdürdüğü Gazze'deki katliamların, Kudüs'teki mütecaviz eylemlerinin önüne geçeceğimiz günler Allah'ın izniyle yakındır." dedi. Diğer yandan, "Bir milletin geleceğine güvenle bakabilmesi yetiştirdiği nesillere bağlıdır diyen Başkan Erdoğan, "Kendi evlatlarımızı teknolojiyle birlikte hızla bünyemizi saran yeni iletişim mecralarının sinsi, yıkıcı ve olumsuz etkilerine karşı korumak zorundayız." ifadelerini de kullandı.
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