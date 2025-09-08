SON DAKİKA! İzmir Balçova'da polis karakoluna saldırı! 2 şehit, 1 yaralı | Video
İzmir’in Balçova ilçesinde bir polis karakoluna düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu, 1 polis ağır yaralandı. Saldırının 16 yaşında bir çocuk tarafından pompalı tüfekle yapıldığı öğrenildi.
