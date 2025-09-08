SON DAKİKA! İzmir Balçova'da polis karakoluna saldırı! 2 şehit, 1 yaralı | Video 08.09.2025 | 10:15 İzmir’in Balçova ilçesinde bir polis karakoluna düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu, 1 polis ağır yaralandı. Saldırının 16 yaşında bir çocuk tarafından pompalı tüfekle yapıldığı öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik bu sabah bir saldırı düzenlendi. 16 yaşında bir çocuk tarafından pompalı tüfekle yapıldığı belirtilen saldırıda, 2 polis memuru şehit oldu, 1 polis ağır yaralandı. Olay yerinde incelemeler sürüyor.