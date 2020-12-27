Video Haber Son dakika! Kandilli'den Elazığ depremi açıklaması | Video

Son dakika! Kandilli'den Elazığ depremi açıklaması | Video

Son dakika! Kandilli'den Elazığ depremi açıklaması | Video
27.12.2020 | 14:23

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Kandilli Rasathanesi'nden Elazığ'daki depremle ilgili açıklamalar yapıldı. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener bugünkü depremle ilgili "Beklendiği" notunu düşse de önemli bildirimlerde bulundu.

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