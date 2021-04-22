SON DAKİKA: Kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik kilitlendi! Bu haritaya dikkat! | Video

Son dakika haberi: 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 19.00 itibariyle başlayacak. Kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik erken saatlerde başladı. Yoğunluk saat 17:40'ta yüzde 76'ya kadar çıktı. İşte yol durumu...