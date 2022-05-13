Son dakika: Konutla Türk vatandaşlığına geçme alt limiti 400 bin dolar yükseldi | Video
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Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre gayrimenkul satın alarak edinilen Türk vatandaşlığında alt limit 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarıldı.