Video Haber Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasında | Video

Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasında | Video

Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasında | Video
25.03.2021 | 20:10

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Son dakika haberine göre Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Peki yeni tedbirler masada mı? Yüksek risk kategorisindeki illerde restoran ve kafeler kapatılacak mı? Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. Haberin detaylarını A Haber muhabiri Ece Altuğ canlı yayında aktardı.

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