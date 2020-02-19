Son dakika: Manisa'da arka arkaya deprem meydana geldi! Çevre illerden hissedildi! İŞTE O ANLAR | Video

Son dakika haberi: Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat: 19:09'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gece yarısını geçtikten sonra 00:23'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem İzmir başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Sarsıntılar nedeniyle vatandaşlar can havliyle kendini dışarı attı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Manisa'da korkutan bir deprem meydana geldi. Son dakika bilgisine göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde peş peşe meydana gelen depremler Bursa , Balıkesir ve İzmir'de de yoğun olarak hissedildi.