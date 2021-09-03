Son dakika! MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon! PKK'nın 3 sorumlusu etkisiz hale getirildi | Video
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MİT Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon düzenledi. MİT tarafından düzenlenen operasyonda Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Sincar’da sorumlu seviyede faaliyet gösteren 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.