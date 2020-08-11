SON DAKİKA: Oruç Reis görev yerine ulaştı, Türkiye NAVTEX ilan etti! NAVTEX nedir? | Video

NAVTEX ilan etmek nedir, ne demek? Uluslararası anlamda çıkarlarını korumaya devam eden Türkiye, Akdeniz'de Oruç Reis gemisi için 23 Ağustos'a kadar NAVTEX ilan etti. NAVTEX ilanı sonrasında Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi görev yapacağı bölgeye ulaştı. Türkiye'nin NAVTEX ilanının ardından Yunanistan panikledi. İddialara göre; Yunanistan, Savunma Bakanlığı donanmasını alarma geçirdi. Peki, NAVTEX nedir, ne anlama geliyor? NAVTEX ilan etmek ne demek? Detaylar haberimizde.