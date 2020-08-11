SON DAKİKA: Oruç Reis görev yerine ulaştı, Türkiye NAVTEX ilan etti! NAVTEX nedir? | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:05
00:18
01:28
Milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çatışma çıktı! 1 kişi öldü | Video 11.08.2020 | 13:00
21:13
02:23
04:27
İstanbul Etiler’de otoparkçı dehşeti! Ayağında kurşunladı | Video 11.08.2020 | 12:01
06:31
06:31
Esenler'de komşular arasında kalaslı, sopalı bıçaklı kavga kamerada | Video 11.08.2020 | 11:22
02:29
00:22
Motosikletli magandaya ceza yağdı | Video 11.08.2020 | 10:58
00:37
12 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! 34 gözaltı | Video 11.08.2020 | 10:18
00:15
Avcılar'da yasağa rağmen asker uğurlama konvoyu | Video 11.08.2020 | 10:13
00:59
Eser Yenenler'den annesine soru: Ben neden şişmanım? | Video 11.08.2020 | 09:54
01:30
05:58
00:32
00:52
Doğu Akdeniz'e inen Oruç Reis'ten ilk görüntüler geldi! | Video 10.08.2020 | 23:02
01:50
01:10
Son dakika! 10 Ağustos koronavirüs rakamları açıklandı! | Video 10.08.2020 | 21:00
08:12
Başkan Erdoğan: "Türkiye, yeni bir başarı hikayesi yazacaktır" | Video 10.08.2020 | 20:04
NAVTEX ilan etmek nedir, ne demek? Uluslararası anlamda çıkarlarını korumaya devam eden Türkiye, Akdeniz'de Oruç Reis gemisi için 23 Ağustos'a kadar NAVTEX ilan etti. NAVTEX ilanı sonrasında Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi görev yapacağı bölgeye ulaştı. Türkiye'nin NAVTEX ilanının ardından Yunanistan panikledi. İddialara göre; Yunanistan, Savunma Bakanlığı donanmasını alarma geçirdi. Peki, NAVTEX nedir, ne anlama geliyor? NAVTEX ilan etmek ne demek? Detaylar haberimizde.
SON DAKİKA: Türkiye NAVTEX ilan etti! Yunanistan - Mısır işbirliğine karşı ilan edilen NAVTEX nedir, ne demek?