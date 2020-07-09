Son dakika: Rabia Naz Vatan'ın ölümünde flaş gelişme! TBMM raporu tamamlandı | Video

Son Dakika Haberi... Giresun'un Eynesil ilçesinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan’ın ölümü başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerini araştırmak üzere TBMM'de kurulan komisyon, 7 aylık çalışmanın ardından raporunu tamamladı. Son dakika haberine göre; hazırlanan raporda Rabia Naz Vatan’ın trafik kazasına bağlı olmadan yüksekten düşerek ölmüş olabileceğine yer verildi.