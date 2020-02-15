Son dakika! Şanlıurfa CHP İl Kongresi'nde tekme tokat kavga çıktı! | Video
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da CHP İl Başkanlığı kongresinde çıkan tartışma, tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga büyümeden sonlandırılmaya çalşılırken, kongrenin yapıldığı salonda çevik kuvvet polisi önlem aldı
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