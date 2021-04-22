Video Haber SON DAKİKA: Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'den flaş 'kaçmadım' açıklaması "Yatırımcılarla görüşmek için..."

SON DAKİKA: Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'den flaş 'kaçmadım' açıklaması "Yatırımcılarla görüşmek için..."

SON DAKİKA: Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'den flaş 'kaçmadım' açıklaması
22.04.2021 | 16:18

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Thodex - Faruk Fatih Özer'den son dakika 'kaçmadım' açıklaması! Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer sosyla medya hesabından yaptığı açıklamada; "Yatırımcılarla görüşmek için yurt dışına çıktım" ifadesine yer verdi.

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