Son dakika: Türkiye'nin 14 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! İşte vaka ve vefat sayısında son durum | Video
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Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Türkiye'de de etkisini sürdürüyor. Pandemiye ilişkin koronavirüs vaka ve vefat sayıları ise Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesi aracılığıyla Türk halkıyla paylaşılıyor. Sağlık Bakanlığı, 14 Mart koronavirüs verilerini "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. İşte 14 Mart koronavirüs vaka ve vefat sayısında son durum...