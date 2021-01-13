Video Haber Son dakika! Ümit Özdağ'ın İyi Parti'den ihracına mahkemeden iptal karar | Video

Son dakika! Ümit Özdağ'ın İyi Parti'den ihracına mahkemeden iptal karar | Video

Son dakika! Ümit Özdağ'ın İyi Parti'den ihracına mahkemeden iptal karar | Video
13.01.2021 | 12:35

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Son dakika! Ümit Özdağ'ın İyi Parti'den ihracına mahkemeden iptal karar | Video 02:30
Son dakika! Ümit Özdağ'ın İyi Parti'den ihracına mahkemeden iptal karar | Video 13.01.2021 | 12:35
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Son dakika haberleri... Mahkeme, İyi Partili Milletvekili Ümit Özdağ için İyi Parti Disiplin Kurulu'nun verdiği ihraç kararını iptal etti.

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