SON DAKİKA... Yunanistan’daki kanlı hesaplaşmada 2 Türk öldürülmüştü! SABAH o infazın detaylarına ulaştı: FETÖ’cüyüz deyip…
SON DAKİKA... Yunanistan'ın Glyfada şehri, önceki gün kanlı bir baskına tanıklık etti! İki mafya grubu arasındaki husumetten kaynaklanan kanlı baskında 2 Türk vatandaşı sokak ortasında infaz edildi. SABAH'ın elde ettiği bilgilere göre saldırganlar ülkeye "FETÖ'cüyüz" diyerek iltica etti! Cinayetin hemen ardından düzenlenen operasyonlarda 16 kişi gözaltına alınırken baskın yapılan evlerde 49 adet suikast silahı ele geçirildi.
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