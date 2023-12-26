Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar emniyete verildi | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu 23 araç ele geçirilmişti. Mahkeme kararınca da bu araçlar emniyetimize verildi" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
10:27
01:45
Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan hayatını kaybetti! | Video 26.12.2023 | 09:49
02:46
Eski Bakan Yaşar Okuyan vefat etti | Video 26.12.2023 | 09:05
01:28
Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar emniyete verildi | Video 26.12.2023 | 09:05
01:28
Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar emniyete verildi | Video 26.12.2023 | 08:39
01:36
Batman’da karda mahsur kalan vatandaşlar jandarma tarafından kurtarıldı 25.12.2023 | 22:40
01:51
Iğdır'da dev Türk Bayraklarıyla teröre lanet yürüyüşü yapıldı 25.12.2023 | 22:40
06:50
05:14
Nevşehir’de şehitler için dua edildi 25.12.2023 | 22:40
01:00
Van’da üzerine çığ düşen iş makinesi kurtarıldı 25.12.2023 | 22:40
01:07
Netanyahu, Gazze’nin kuzeyindeki İsrail askerlerini ziyaret etti 25.12.2023 | 22:40
33:15
01:43
Irak'ın kuzeyinde şehit olan 6 asker için tören düzenlendi 25.12.2023 | 20:18
01:51
Hakkari'de şehitler için tören düzenlendi | Video 25.12.2023 | 20:14
00:09
CHP yandaşı Can Ataklı'dan şehit babasına hakaret: Kimsin lan sen? 25.12.2023 | 18:30
00:57
00:52
Bahçeli, DEM Partililer konuşurken Meclis'i terketti | Video 25.12.2023 | 15:12
03:31
Başkan Erdoğan: "Oyunlarınızı ve kim olduğunuzu çok iyi biliyoruz" | Video 25.12.2023 | 14:10
41:07
Başkan Erdoğan, Sabiha Gökçen 2. Pist Açılış Töreninde konuştu | Video 25.12.2023 | 13:51
02:11
Halk TV ve Tele 1’de terörle mücadele rahatsızlığı | Video 25.12.2023 | 13:37