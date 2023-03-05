Süveyş Kanalı’nda yük gemisi karaya oturdu | Video
Süveyş Kanalı Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, MSC İSTANBUL adlı yük gemisinin karaya oturduğu belirtilerek, kanaldaki gemi trafiğinin engellenmediği ifade edildi.
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