Taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi | Video

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan MSB, “Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Suriye’nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verildi.