TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı: Bayram sonrasını işaret etti | Video

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları hakkında önemli açıklamalar yaptı. Bayram sonrasını işaret eden Kurtulmuş "Bayram sonrası partilerimizi ziyaret edeceğim. Tek tek hepsiyle görüşürüm, inisiyatif alırım. Mühim olan anayasa değişikliği konusunda hazır olabilmeleri" ifadelerini kullandı.