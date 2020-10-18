Terör propagandası yapılan ve yasadışı bahis oynatılan siteler erişime kapatıldı | Video

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan incelemelerde yasadışı bahis ve müstehcenlik içeren 286 web sitesi ile terör örgütü PKK propagandası yapılan 68 URL adresi erişime kapatıldı.