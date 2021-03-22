Video Haber Tokat'ta 'beyaz kabus' | Video

Tokat'ta 'beyaz kabus' | Video

Tokat'ta 'beyaz kabus' | Video
22.03.2021 | 20:14

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Tokat’ta akşam saat 18.00 sıralarında gök gürültüsü ve şimşek çakmasıyla başlayan yağmur aniden yerini doluya bıraktı. Ceviz büyüklüğündeki dolu parçaları şehri adeta beyaza bürüdü. 5 dakikadan fazla süren dolu şehre adeta beyaz kabus gibi çöktü.

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