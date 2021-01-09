Türk lirasını ateşe verip sigara yaktılar! | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:42
Türk lirasını ateşe verip sigara yaktılar! | Video 09.01.2021 | 19:11
06:03
Şoke eden anlar! 'Maske' uyarısında bulunan polise saldırdı | Video 09.01.2021 | 18:42
04:29
04:24
Mahmut Övür | Biden için Gülen de terörist mi? 09.01.2021 | 14:46
03:35
05:16
Hıncal Uluç | Sahtekârların kirlettiği sporun asil güzelliği... 09.01.2021 | 14:43
11:45
04:29
01:47
SON DAKİKA! Eylem hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı | Video 09.01.2021 | 12:06
01:33
03:30
Şebnem Bursalı | Amerikan rüyası ‘Game Over’ 09.01.2021 | 11:24
03:30
Okan Müderrisoğlu | Kongre baskını ve FETÖ’cüler! 09.01.2021 | 10:49
02:37
02:36
Haşmet Babaoğlu | Endişe aşağı, endişe yukarı! 09.01.2021 | 10:31
03:12
Hasan Basri Yalçın | N’oldu ey Amerika? 09.01.2021 | 10:29
02:57
Engin Ardıç 'Ünsüz ünlüler' 09.01.2021 | 10:27
04:00
Salih Tuna 'Orantısız zekâ üniversitesi' 09.01.2021 | 09:56
05:25
Melih Altınok 'Uydu mu?' 09.01.2021 | 09:54
00:44
Suudi Kral, koronavirüs aşısı yaptırdı | Video 09.01.2021 | 00:09
02:53
İşte Türkiye'de 8 Ocak koronavirüs vaka sayısı tablosunda son durum | Video 08.01.2021 | 23:55
Sosyal medya hesapları üzerinden yemek yerken canlı yayın yapan 2 genç kadınla yanlarındaki kişinin, ateşe verdikleri 200 TL'lik banknotla sigaralarını yaktıkları anlar, tepki büyük topladı. Çok sayıda kullanıcı, bu kişilerin yakalanıp, cezalandırılmasını istedi.