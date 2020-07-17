Türkiye şehitlerini son yolculuğuna uğurluyor! | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:20
05:00
00:54
Kuruçeşme'de teknede ceset bulundu | Video 17.07.2020 | 16:40
06:38
01:25
21:12
Türkiye şehitlerini son yolculuğuna uğurluyor! | Video 17.07.2020 | 15:36
00:26
İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 2 polis memuru yaralı | Video 17.07.2020 | 16:01
02:23
00:37
11:30
03:08
00:58
Karadeniz’de oluşan hortum Kocaali’den görüntülendi | Video 17.07.2020 | 12:56
01:21
02:24
Eminönü iskelesi'nde kadından kadına uçan tekme | Video 17.07.2020 | 12:06
02:33
05:31
04:47
06:27
02:56
Türkiye, Van'da ve Siirt'te şehit olan polisleri sonsuzluğa uğurluyor. Şehit olan emniyet mensuplarından Komiser Yardımcısı Samet Üstüner ve polis memuru Mustafa Keskin için Ankara'da tören düzenlendi. Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan ise Bursa'daki baba ocağında toprağa verildi. Özel Harekat polisi Onur Ramazan Bayram, memleketi Manisa’da gözyaşlarıyla uğurlandı.