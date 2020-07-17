Türkiye şehitlerini son yolculuğuna uğurluyor! | Video

Türkiye, Van'da ve Siirt'te şehit olan polisleri sonsuzluğa uğurluyor. Şehit olan emniyet mensuplarından Komiser Yardımcısı Samet Üstüner ve polis memuru Mustafa Keskin için Ankara'da tören düzenlendi. Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan ise Bursa'daki baba ocağında toprağa verildi. Özel Harekat polisi Onur Ramazan Bayram, memleketi Manisa’da gözyaşlarıyla uğurlandı.