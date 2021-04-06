Video Haber Türkiye ve Azerbaycan muhabere birliklerinin ortak tatbikatı başladı | Video

Türkiye ve Azerbaycan muhabere birliklerinin ortak tatbikatı başladı | Video

Türkiye ve Azerbaycan muhabere birliklerinin ortak tatbikatı başladı | Video
06.04.2021 | 12:29

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hasan Basri Yalçın | Muhtıra bu değilse nedir? 03:59
Hasan Basri Yalçın | Muhtıra bu değilse nedir? 06.04.2021 | 12:40
Hilal Kaplan | Montrö tartışması nasıl başladı? 02:20
Hilal Kaplan | Montrö tartışması nasıl başladı? 06.04.2021 | 12:38
Türkiye ve Azerbaycan muhabere birliklerinin ortak tatbikatı başladı | Video 00:51
Türkiye ve Azerbaycan muhabere birliklerinin ortak tatbikatı başladı | Video 06.04.2021 | 12:29
THY uçuş ekipleri de aşılanmaya başladı 02:11
THY uçuş ekipleri de aşılanmaya başladı 06.04.2021 | 11:28
Son dakika! Diyanet'ten teravih namazı kararı: Evde kılınacak | Video 01:26
Son dakika! Diyanet'ten teravih namazı kararı: Evde kılınacak | Video 06.04.2021 | 12:04
FETÖ'nün tepe yönetimiyle irtibatı olanlara operasyon: 15 gözaltı | Video 00:36
FETÖ'nün tepe yönetimiyle irtibatı olanlara operasyon: 15 gözaltı | Video 06.04.2021 | 11:02
Mahmut Övür | İmzacı komutanı halk kurtarmıştı! 04:02
Mahmut Övür | İmzacı komutanı halk kurtarmıştı! 06.04.2021 | 11:37
MHP Lideri Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısı'da önemli açıklamalarda bulundu 45:06
MHP Lideri Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısı'da önemli açıklamalarda bulundu 06.04.2021 | 11:21
Yavuz Donat | İki akil adam 05:56
Yavuz Donat | İki akil adam 06.04.2021 | 11:01
Mehmet Barlas | Darbecilik ayıp ama her yatırıma karşı çıkmak daha da ayıp değil mi? 02:57
Mehmet Barlas | Darbecilik ayıp ama her yatırıma karşı çıkmak daha da ayıp değil mi? 06.04.2021 | 11:00
Emekli amirallere kritik sorular. Darbe imalı bildiri soruşturması hangi aşamada? İşte detaylar | Video 01:43
Emekli amirallere kritik sorular. Darbe imalı bildiri soruşturması hangi aşamada? İşte detaylar | Video 06.04.2021 | 10:10
Okan Müderrisoğlu | Darbe virüsü... Demokratik antikor 03:26
Okan Müderrisoğlu | Darbe virüsü... Demokratik antikor 06.04.2021 | 10:13
SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayında ilk kez açıkladı! O gece sabaha kadar uyumadık | Video 01:07:35
SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayında ilk kez açıkladı! "O gece sabaha kadar uyumadık" | Video 06.04.2021 | 00:01
Telefon dolandırıcılarına inandı, 100 kilometreyi ticari taksiyle gelip 350 bin TL kaptırdı | Video 01:47
Telefon dolandırıcılarına inandı, 100 kilometreyi ticari taksiyle gelip 350 bin TL kaptırdı | Video 05.04.2021 | 23:00
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten skandal bildiriyle ilgili açıklama: Zaman ayarlı provokasyon | Video 34:38
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten skandal bildiriyle ilgili açıklama: Zaman ayarlı provokasyon | Video 05.04.2021 | 21:58
Başkan Erdoğan Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret etti | Video 00:51
Başkan Erdoğan Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret etti | Video 05.04.2021 | 19:47
Skandal darbe bildirisine tepki yağdı! 103 amiralin imzaladığı... | Video 03:30
Skandal darbe bildirisine tepki yağdı! 103 amiralin imzaladığı... | Video 05.04.2021 | 18:55
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan amirallerin skandal bildirisine sert tepki: Destek bildirisi yayınladıklarını görmedik | Video 19:31
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan amirallerin skandal bildirisine sert tepki: Destek bildirisi yayınladıklarını görmedik | Video 05.04.2021 | 18:35
Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi’ndeki toplantıda skandal görüntüler 00:38
Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi’ndeki toplantıda skandal görüntüler 05.04.2021 | 15:50
Melih Altınok | Hasan abi yine denk getirmedi! 04:12
Melih Altınok | Hasan abi yine denk getirmedi! 05.04.2021 | 15:36

Azerbaycan ve Türk orduları muhabere birliklerinin ortak askeri tatbikatı başladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Türk ordularının muhabere birliklerinin ortak askeri tatbikatının başladığı duyuruldu. Söz konusu açıklamada, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Silahlı Kuvvetler Başkomutanı İlham Aliyev'in onayladığı plana göre bugün 6 Nisan tarihinde, Azerbaycanlı ve Türk askerlerin katılımıyla muhabere birliklerinin ortak taktik tatbikatı başladı" denildi. Tatbikatta muhabere askerlerinin birleşik bir iletişim sistemi düzenleme görevlerini icra ettiği ve muharebe eğitiminin yapılacağı bölgelere konuşlandırıldığı belirtildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Azerbaycan ve Türk orduları muhabere birliklerinin ortak askeri tatbikatı başladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Türk ordularının muhabere birliklerinin ortak askeri tatbikatının başladığı duyuruldu. Söz konusu açıklamada, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Silahlı Kuvvetler Başkomutanı İlham Aliyev'in onayladığı plana göre bugün 6 Nisan tarihinde, Azerbaycanlı ve Türk askerlerin katılımıyla muhabere birliklerinin ortak taktik tatbikatı başladı" denildi. Tatbikatta muhabere askerlerinin birleşik bir iletişim sistemi düzenleme görevlerini icra ettiği ve muharebe eğitiminin yapılacağı bölgelere konuşlandırıldığı belirtildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA