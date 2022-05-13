Video Haber Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna saldırı | Video
Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna saldırı | Video

Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna saldırı | Video

13.05.2022 | 00:23

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Fransa’da Türkiye’nin Paris Başkonsolosluğuna terör örgütü PKK sempatizanları tarafından saldırı düzenlendi.

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