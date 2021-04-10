Ünlü oyuncu Bensu Soral koronavirüs aşısı oldu! | Video

Ünlü oyuncu Bensu Soral, koronavirüs aşısı olduğunu resmi Instagram sayfasından duyurdu. Bir paylaşımda bulunan Soral, "Sıra bende! En yakın zamanda aşısız kimse kalmasın. Özlem Türeci & Uğur Şahin... Sağlık çalışanlarımızın elleri dert görmesin, iyi ki varsınız!" ifadelerini kullandı.