Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümünde flaş! Bakan Yanık: Pek çok detay ortaya çıkmaya başladı | Video

Son dakika haberleri: Türkiye; Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümüne ağlıyor. Mersin'in Gülnar ilçesinde, ailesinin kışı geçirmek için çadır kurduğu sırada ortadan kaybolan Müslüme Yağal'ın cansız bedeni, 10 gün sonra olay yerinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulundu. Müslüme'nin ölümünün ardından ortaya çıkan bilgiler ise adeta infial yarattı. Yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan dede Hasan Yağal'ın, Müslüme Yağal ve 14 yaşındaki ablasının babası olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Müslüme'nin ölümüyle ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan da açıklama geldi. İşte detaylar...