Bala ve Malhun Hatunlar birbirlerine böyle destek oldu! | Video

‘Kuruluş Osman’ın büyük bir heyecan ve merakla takip edilen 101. Bölümünde oğulları Orhan ve Alaaddin’i düşmanların elinden kurtaran Malhun ile Bala Hatunlar’ın birbirlerine destek olması ve Malhun Hatun’un “Yüreğimiz yansa dahi devlet ana olma vazifesi her şeyden önce gelir. Hamd olsun ki yiğitlerimiz de birbirine omuz verir dağ gibi dururlar. Biz de birbirimize omuz vereceğiz.” sözleri damga vurdu.