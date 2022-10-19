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OTOMATİK OYNAT
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03:59
Bala ve Malhun Hatunlar birbirlerine böyle destek oldu! | Video 19.10.2022 | 23:22
04:18
Osman Bey ve Bala Hatun oğulları Alaeddin’i kurtardı | Video 19.10.2022 | 22:38
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Osman Bey düşmanlarına büyük bir oyun kuruyor | Video 12.10.2022 | 22:47
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Kuruluş Osman 99. Bölüm TEK PARÇA DİZİ İZLE 06.10.2022 | 00:37
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Osman Bey imparator Andronikos’un hayatını kurtardı | Video 05.10.2022 | 23:27
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‘Kuruluş Osman’ın büyük bir heyecan ve merakla takip edilen 101. Bölümünde oğulları Orhan ve Alaaddin’i düşmanların elinden kurtaran Malhun ile Bala Hatunlar’ın birbirlerine destek olması ve Malhun Hatun’un “Yüreğimiz yansa dahi devlet ana olma vazifesi her şeyden önce gelir. Hamd olsun ki yiğitlerimiz de birbirine omuz verir dağ gibi dururlar. Biz de birbirimize omuz vereceğiz.” sözleri damga vurdu.