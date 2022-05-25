Kosses İslam’la şereflendi! Osman Bey “Evvel dostumdun, imdi din gardaşım oldun kosses” | Video
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Kuruluş Osman 92. Yeni bölüm fragmanı izle: "Her daim yanımızda oldunuz!" 27.04.2022 | 14:13
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‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 95’inci bölümüne Osman Bey’le ittifak etmesi ardından İslam’la tanışan ve İslam’ı araştırmaya başlayan Kosses’in Müslüman olması damgasını vurdu.