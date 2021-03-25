'Kuruluş Osman'da heyecan dolu sahne! Osman Bey'in ajanı Zülfikar şehit edildi | Video

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'da heyecan yine dorukta! İzleyicilerini büyüleyen bu bölümde Osman Bey'in İnegöl Kalesi'ndeki ajanı Zülfikar, Nikola tarafından öldürüldü. Zülfikar’ın şehit edilmesine çok üzülen Osman Bey, naaşının Şeyh Edebalı’ya götürülmesi emrini verdi.