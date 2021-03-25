'Kuruluş Osman'da heyecan dolu sahne! Osman Bey'in ajanı Zülfikar şehit edildi | Video
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Kuruluş Osman 49. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı (10 Mart 2021 Çarşamba) 04.03.2021 | 06:53
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'Kuruluş Osman' 49. bölüm fragmanı | Video 04.03.2021 | 00:56
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ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'da heyecan yine dorukta! İzleyicilerini büyüleyen bu bölümde Osman Bey'in İnegöl Kalesi'ndeki ajanı Zülfikar, Nikola tarafından öldürüldü. Zülfikar’ın şehit edilmesine çok üzülen Osman Bey, naaşının Şeyh Edebalı’ya götürülmesi emrini verdi.