'Kuruluş Osman'da yürekleri burkan sahne! Bala Hatun evladını kaybedecek mi?

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 68’inci bölümünde Bitinya bölgesinde her fırsatta yağma yapan Anselmo liderliğindeki Katalan savaşçılar, Söğüt’ten dönen Kayı Obası kafilesine saldırdı. Kayı alpleri ve hatunları saldırıya kahramanca direnirken, Bala Hatun’un yaralanması herkesi şoke etti.