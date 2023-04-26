Nayman Yenişehir Konağa baskın düzenledi! Bala Hatun kurtuldu, Osman Bey intikam yemini etti | Video

‘Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 123. Bölümünde Nayman’ın ve nökerlerinin Yenişehir Konağı’nda düzenlediği baskında Bala Hatun ağır yaralanmasına rağmen kurtuldu.