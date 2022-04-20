Osman Bey, Bilecik’i fethetmek için son planını yaptı | Video

Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 91’inci bölümünde Osman Bey bir yandan Usta Arius tarafından kaçırılıp Bilecik’e götürülen oğulları Orhan ve Alaeddin’i kurtarmak, diğer yandan Bilecek’i fethetmek için son planlarını yapar. Oğullarını kurtarmak için Osman Bey’in en büyük kozu yeğeni Aktemur’dur.