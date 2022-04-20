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OTOMATİK OYNAT
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Osman Bey, Bilecik’i fethetmek için son planını yaptı | Video 20.04.2022 | 21:29
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Osman Bey’in Bilecik fetih planı | Video 13.04.2022 | 23:33
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Kuruluş Osman 88. Yeni Bölüm Son Fragmanı yayınlandı izle! 30.03.2022 | 16:22
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Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 91’inci bölümünde Osman Bey bir yandan Usta Arius tarafından kaçırılıp Bilecik’e götürülen oğulları Orhan ve Alaeddin’i kurtarmak, diğer yandan Bilecek’i fethetmek için son planlarını yapar. Oğullarını kurtarmak için Osman Bey’in en büyük kozu yeğeni Aktemur’dur.