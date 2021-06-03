"Togay'ın ölümü benim elimden olacak" Kuruluş Osman son bölümde nefes kesen sahne | Video
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Osman Bey intikam alacak.