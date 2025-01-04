Ferdi Tayfur'a böyle veda ettiler... Orhan Gencebay ve İbrahim Tatlıses'in sözleri duygulandırdı | Video

Unutulmaz şarkılarıyla ve kendine has yorumuyla milyonların gönlünde taht kuran Arabeskin Kralı Ferdi Baba, 79 yaşında aramızdan ayrıldı. Tayfur'un hayranları yağmurlu havaya aldırış etmeden AKM'nin önünde toplandı. Ferdi Tayfur için ilk tören AKM'de yoğun bir katılımla tören düzenlendi. Törende Orhan Gencebay ve İbrahim Tatlıses'in Ferdi Tayfur için söyledikleri duygulandırdı.