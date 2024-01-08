Kansere yenik düştü! Türk Sanat Müziği’nin usta ismi Yüksel Uzel hayatını kaybetti! | Video
Türk Sanat Müziği'nin usta ismi Yüksel Uzel'den gelen haber sevenlerini üzdü. Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde yaşayan ünlü sanatçı Yüksel Uzel (74) vefat etti. Uzun süredir kanserle mücadele eden Uzel'in cenazesi İstanbul'da defnedilmek üzere Türkiye'ye getiriliyor. İlk albümünü 1983 yılında 'Bir Seni Bir Gülü Öptüm' adıyla yapan Uzel, özellikle Turgut Özal döneminde çok popüler oldu.
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