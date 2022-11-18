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Seren Serengil, üvey ablası Fulya Telli hakkında ilk kez konuştu | Video 18.11.2022 | 09:51
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GÜNAYDIN manşete taşıdığı '30 milyonluk ev anne kızı birbirine düşürdü' haberi ile magazin gündemini belirledi. Seren Serengil ile ailesi arasında sular durulmuyor! Üvey abla Fulya Telli, annesi Nevin Teoman'ın evinin tapusunu üzerine geçiren kardeşi Serengil'e ağır suçlamalarda bulundu. Fulya Telli, "Seren annemle maddi-manevi ilgilenmiyor, telefon dahi etmiyor. Kendi evinin kira kontratını da anneme yaptırmış. Oradaki tüm borçlar da anneme kaldı" dedi.