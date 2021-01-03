Video Medya Akıncı 2. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Atv'nin Yeni Dizisi Akıncı Fragmanı İzle | Video

Akıncı 2. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Atv'nin Yeni Dizisi Akıncı Fragmanı İzle | Video

Akıncı 2. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Atv'nin Yeni Dizisi Akıncı Fragmanı İzle | Video
03.01.2021 | 09:28

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"Babanın katilini buluyoruz..." Atv ekranlarında Cuma akşamı ilk bölümü ile izleyicisiyle buluşan Akıncı, sürükleyici senaryosu, heyecan dolu sahneleri ve görsel bir şölen sunan görüntüleriyle izleyiciden tam not aldı. Milyonları ekran başında buluşturan Akıncı, sosyal medyada da günün en çok konuşulanları arasında yer aldı. Akıncı'nın 1. Bölüm etiketi #Akıncı Twitter Türkiye Trending Topics listesinde, 1. sıraya kadar yükseldi. Yayınlanan Akıncı 2. bölüm fragmanı sosyal medyada heyecan yarattı.

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