Akıncı 2. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Atv'nin Yeni Dizisi Akıncı Fragmanı İzle | Video

"Babanın katilini buluyoruz..." Atv ekranlarında Cuma akşamı ilk bölümü ile izleyicisiyle buluşan Akıncı, sürükleyici senaryosu, heyecan dolu sahneleri ve görsel bir şölen sunan görüntüleriyle izleyiciden tam not aldı. Milyonları ekran başında buluşturan Akıncı, sosyal medyada da günün en çok konuşulanları arasında yer aldı. Akıncı'nın 1. Bölüm etiketi #Akıncı Twitter Türkiye Trending Topics listesinde, 1. sıraya kadar yükseldi. Yayınlanan Akıncı 2. bölüm fragmanı sosyal medyada heyecan yarattı.

Elif ve Demir arasındaki med-cezirli ilişkide, dalgalar neredeyse tsunami boyutunu almıştır. Aralarına giren sırların gölgeleri Elif'in, Demir'in Berrak'la yakın arkadaşlığını da yanlış değerlendirmesine neden olmaktadır. Hafıza kaybı numarası yapan Hulusi ise kızı Elif'in annesi olan Jale'yi öldür Allah hatırlayamamaktadır. İsminin Jale olduğunu söyleyen bu kadın gerçekten bir zamanlar canı gibi sevdiği Semiha'sı mıdır yani? Hulusi'nin başı bir yandan da diğer çocuklarının anneleriyle derttedir. Çocuklarına kucağını açmış olan Hulusi, onların eve yerleşmeye kararlı annelerini hiç hesaba katmamıştır. Kurallarını kendi koyduğu bir hayata alışkın olan Hulusi, hepsi birbirinden dominant ve intikam arzusuyla dolu bu kadınlar ile aynı evin içinde acaba ne yapacaktır?