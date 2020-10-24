Aslı Enver'den "Oli" adlı köpeği ile 'Yaralandım' paylaşımı | Video
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Oyuncu Aslı Enver hayvan barınağından sahiplendiği 'Oli' adlı köpeği ile birlikte sosyal medyadan paylaşımlarına devam ediyor. Enver son yaptığı paylaşımda Oli’nin yanağını kızarttığı anı ‘yaralandım’ şarkısı ve “Canın sağolsun Olikuş” mesajıyla verdi.